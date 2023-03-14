Как носить кожаную куртку весной: лучшие образы трендсеттеров

Кожаная куртка – это универсальный предмет женского гардероба, негласно ставшего классикой. Из года в год любовь к кожаным курткам у дизайнеров и инфлюэнсеров становится все крепче. С наступлением теплых дней косухи снова возвращаются в наши гардеробы, так что с чем их носить – смотрите дальше.

Кожаная куртка не только удобная и функциональная, но и модная вещь гардероба. Она легко стилизуется с базовыми вещами – лонгсливом и джинсами, а также отлично подходит под классические брючные костюмы или платья. Кроме того, косуха эффектно смотрится и с кроссовками, и с сапогами на каблуке.

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Куртка из черной кожи – вечная классика, без которой нам не обойтись в весенне-летнем сезоне. Выбирайте весной фасон со структурированными плечами и карманами. Такая куртка прослужит в вашем гардеробе несколько лет и станет именно той верхней одеждой, которая вам достойно прослужит.

Однако стоит отметить, что кроме классической черной куртки, в этом году в моде потертости в стиле винтажа. Модного эффекта потертости удается достичь благодаря технике Tamponatura, во время которой обрабатывают кожу с деликатным состарением.

Звезды стритстайла в своих инстаграмм-профилях примеряют косухи с белыми рубашками и кроссовками Adidas Samba, создают монохромные образы в черном цвете, либо разбавляют look ярким кольром, либо стилизуют базовые сочетания с джинсами и сапогами на каблуке или кроссах.