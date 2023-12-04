Трендовая обувь на зиму 2023/24: стилистка рассказала о самых популярных моделях

Зима этого года наступила согласно календарю, поэтому важно, чтобы у нас был полный комплект необходимых нам нарядов и обуви. Об актуальных позициях среди обуви рассказала украинская стилистка.

Все представленные варианты обуви – не новинка для нас. Они и раньше были популярны и до сих пор не теряют своей актуальности. Некоторые из них сейчас на пике своей трендовости, другие же только начинают набирать обороты. Что лучше подойдет вашему зимнему наряду – выбирать вам.

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Хайкеры

Эта обувь износостойкая, поэтому станет выгодной инвестицией, ведь прослужит вам несколько лет. А еще хайкеры удобны и теплы, поэтому будут идеальной парой обуви на зимний сезон.



Стильная обувь на зиму 2023/24 / Фото инстаграмм @gulevatatanja

Угги

Весь инстаграмм "кишит" образами с уггами, поэтому вы точно знаете насколько эта обувь сейчас популярна. Выбирайте для себя классические коричневые или кремовые варианты на массивной подошве.



Стильная обувь на зиму 2023/24 / Фото инстаграмм @gulevatatanja

Ботинки на шнуровке и челсе

Это базовая обувь, которая не выходит из моды и одинаково красиво подходит к любой верхней одежде. Также можете еще добавлять в этот список тимберленды или Dr. Мартенс.



Стильная обувь на зиму 2023/24 / Фото инстаграмм @gulevatatanja

Moon boots

Такая обувь отлично впишется в образы для зимнего отдыха. Они теплые и не позволят вам мерзнуть на вершинах заснеженных гор. К самым популярным цветам относится белый, кремовый и черный.



Стильная обувь на зиму 2023/24 / Фото инстаграмм @gulevatatanja

Клоги, мюли с мехом

Такая обувь не удобна на морозы, но она довольно инстаграммная, которую имеют в своем гардеробе все мировые модницы. Модел Ugg Tazz Mules обязательно надевайте с носками, но ограничьте ношение в минусовую температуру.

Стильная обувь на зиму 2023/24 / Фото инстаграмм @gulevatatanja

Дутики

Эта обувь идеально вписывается к лосинам, джогерам, брюкам палаццо или джинсам. А еще они очень мило смотрятся на ноге, так что точно вам понравятся.



Стильная обувь на зиму 2023/24 / Фото инстаграмм @gulevatatanja