Модель Тесс Холидей призывает помочь украинцам, пострадавшим от российских оккупантов

36-летняя манекенщица Тесс Холидей не осталась равнодушной к войне, которую начала Россия против мирного населения Украины. Она попросила помочь нашим гражданам, пострадавшим от рук вражеских рашистов.

155-килограммовая модель plus-sizе, считающаяся самой тяжелой профессиональной моделью мира, поддержала Украину.

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В своем инстаграмме она опубликовала ссылку на донаты, чтобы все желающие присоединиться к поддержке украинцев.

Кроме многих фондов, которые она добавила в серию фотографий, она также обратилась ко всем своим подписчикам. На ее инстаграм-странице подписано более 2 миллионов человек.

"То, что сегодня происходит в мире во всех уголках земного шара, просто подло. У каждого есть противоположная сторона, но что с гражданскими? В Украине, в Палестине, в Сирии, в Йемене, в Ливане, в Китае – повсюду! На которой бы стороне вы не хотели быть, решать вам. Но если вы не на стороне человечества, мира, жизни, будущего, любви и единства, тогда в чем ваша сущность? Пожалуйста, помогите Украине", – написала Тесс Холидей.



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