Мэй Маск появилась в новой в вышиванке от украинского бренда Kris Maran: безупречный образ

Известная звездная мамочка Мэй Маск активно поддерживает Украину. 74-летняя диетология и писательница похвасталась новой вышиванкой, которую она приобрела у украинского бренда Kris Maran.

Мэй Маск поражает своей поддержкой украинскому народу. Лишь вчера она появилась в платье от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой, а уже сегодня продемонстрировала в своем инстаграмм-профиле новый look.

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Знаменитая блондинка приехала на конференцию своей дочери Тоски Маск в Лос-Анджелесе в стильном образе.

Новый аутфит Мэй Маск

Мэй Маск надела белую вышиванку на короткий рукав с вышитыми манжетами и черной вышивкой с цветами. Блондинка в очередной раз выбрала изделие от украинских дизайнеров, которые основали бренд Kris Maran, Анны и Кристины Стельмах. Вышиванка, которую выбрала мама миллиардера Илона Маска, стоит на сайте бренда 6200 гривен.

Сверху писательница накинула белый пиджак от бренда Gasanova. Ее образ дополняли светло-серые джинсы с разрезами на коленях и зеленые сандалии.

Что касается аксессуаров, то 74-летняя модель сделала ставку на серьги-кольца с жемчугом, коричневые солнцезащитные очки и черную кожаную сумку. Стилисты, как обычно, вложили волосы диетологине в эффектную прическу, а визажисты завершили образ нежным макияжем.

В своем сообщении Мэй Маск отметила, что ее новый образ – это поддержка украинских дизайнеров. Она добавила хэштег #SupportUkrainianDesigners под которым уже насчитывается примерно два десятка образов Мэй Маск от украинских брендов.

В Лос-Анджелесе на конференции Тоски Маск. Я в украинском жакете Gasanova и вышитой рубашке Kris Maran,

– написала Мэй Маск.



Мэй Маск в вышиванке украинского бренда Kris Maran / Фото из инстаграммы



Мэй Маск в вышиванке украинского бренда Kris Maran / Фото из инстаграммы

Вышиванки Мэй Маск

В гардеробе Мэй Маск собирается достойная коллекция вышиванок от украинских дизайнеров. Знаменитость имеет роскошное платье от украинской дизайнерки Юлии Магдич, в которой она ездила в Доху на ежегодную премию Fashion Trust Arabia, а затем записывала слова поддержки украинцам. Также Мэй Маск имеет вышиванку от бренда Edelvika. Также знаменитость имеет вышитое платье от Kris Maran.