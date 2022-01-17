"Мисс Вселенная" Оливия Калпо завела сеть самым сексуальным платьем 2022 года: горячие фото

"Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо уже активно готовится к летнему сезону. Бразильянка примерила на себе откровенное платье, которое имеет все шансы стать хитом в жаркое время года.

Тренд на платья с вырезами по всему телу начался еще в прошлом году. Знаменитости настолько полюбили эту сексуальность в образах, что до сих пор не могут распрощаться с эффектными платьями. Дизайнеры уже хорошо ознакомились с пристрастием модниц к откровенному наряду, поэтому представили платье, которое максимально обнажает тело.

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Бразильская модель отправилась на отдых в Мексику. Для пляжной вечеринки модель выбрала очень эффектное платье, которое привлекло внимание всех. 29-летняя победительница конкурсов красоты "Мисс Вселенная-2012" и "Мисс США-2012" не постеснялась надеть очень смелый наряд без белья.

Звезда Tik Tok надела платье от экологичного бренда Aya Muse. Оливия примерила эротичное бежевое платье на бретельках из блестящего люрекса.

Эффектным и откровенным одновременно это платье делают завязки сбоку по всей длине, которые обнажают тело. Оливия надела платье без нижнего белья.

Ее образ дополнили молочные мюли на каблуках и коричневый объемный клатч. Красавица собрала волосы в пучок и довершила look массивным обручем.



Сексуальный образ Оливии Калпо / Фото из инстаграма модели



Сексуальный образ Оливии Калпо / Фото из инстаграма модели



Сексуальный образ Оливии Калпо / Фото из инстаграма модели