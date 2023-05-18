Амбассадоры UNITED24 одели вышиванки от украинского бренда ETNODIM: стильные фото

Украинский бренд вышиванок ETNODIM и UNITED24 создали вышиванки для амбассадоров фандрейзинговой платформы. Вышиванки украшают гуцульские орнаменты, каштаны и даже драконы.

Цель проекта – собрать средства на восстановление школы в селе Бузова Киевской области. Второй экземпляр вышиванки, как у амбассадоров, разыграют среди доноров по всему миру. Получить шанс на участие в розыгрыше можно за взнос от 24 долларов.

Читайте также Что означают маки, розы и ромашки на вышиванках: Юлия Магдич рассказала сакральное значение

За основу для сорочек взяли орнаменты из разных регионов Украины, которые дополнили элементами, связанными с каждым амбассадором.

Орнамент на вышиванке Мишеля Азанавичюса характерен для Волыни, ведь бабушка оскароносного режиссера родом из Ковеля.



Мишель Азанавичюс в вышиванке от Etnodim / Фото из пресс-службы UNITED24

Темно-синяя рубашка Скотта Келли с вышитыми звездами и небесными светилами будет напоминать ему два важных путешествия — в открытый космос и в Украину. В основе вышиванки Кэтрин Винник лежит традиционный орнамент Галичины, откуда родом бабушка и дедушка актрисы.



Кэтрин Винник в вышиванке от Etnodim / Фото из пресс-службы UNITED24

В основу вышиванки для Андрея Шевченко лег геометрический орнамент вышивки Киевского региона, к которому добавили листья каштанов, чтобы всегда напоминала легенде футбола о родном городе.



Андрей Шевченко в вышиванке от Etnodim / Фото из пресс-службы UNITED24

В коллекциях ETNODIM сочетает традиционные орнаменты с символами новейшей Украины. Так древние украинские традиции приобретают новое звучание. Бренд отмечает, что им ценно приобщиться к созданию вышиванок для людей, поддерживающих Украину в самое тяжелое время в ее истории.

"Некоторые вышиванки посвящены украинским корням послов и содержат орнаменты, присущие регионам, откуда родом их семьи, например Одесщина Лиева Шрайбера или Тернопольщина Барбары Стрейзанд. Некоторые имеют специальные элементы, которые сочетают украинские традиции и дело жизни амбасадора у Скотта Келли или животного, с которыми встречался в своих путешествиях путешественник Беар Гриллз", – отметил бренд вышиванок.



Лиев Шрайбер в вышиванке от Etnodim / Фото из пресс-службы UNITED24

Теперь вышитые рубашки поедут в разные страны: от Франции до Канады, от США до Англии — и будут всегда напоминать амбасадорам UNITED24 об их важном деле и крепкой связи с Украиной, которая продолжится и после нашей победы.

Платформа UNITED24 отмечает, что использует любую возможность, чтобы активизировать доноров из 110 стран, привлекать к Украине дополнительное внимание.

"Проект с вышиванками решает сразу две задачи. Во-первых, поможет завершить сбор на восстановление школы в селе Бузова, разрушенной российскими войсками во время наступления на Киев в марте 2022 года. Для восстановления учебного заведения нужно 1 250 000 тысяч долларов. И из этой суммы осталось собрать всего 200 000 тысяч долларов. Во-вторых, вышиванки будут рассказывать всему миру о нашей истории и культуре. Мы уверены, что они заинтересуют каждого, кто увлекается нашими амбассадорами", – рассказали в UNITED24.

Купить такую вышиванку невозможно. Но можно выиграть, пожертвовав от 24$ на восстановление школы в селе Бузовая Киевской области. Сбор проходит с 18 мая по 1 июня. Количество взносов от одного участника не ограничено.

Что известно о UNITED24

Инициированная Президентом Украины фандрейзинговая платформа и основное окно сбора пожертвований в поддержку Украины. За год работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более 325 миллионов долларов. Среди амбассадоров UNITED24 — певица и актриса Барбара Стрейзанд, актер Марк Гемилл, канадская актриса Кэтрин Винник, группа Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американский актер Лиев Шрайбер, режиссер Мишель Азанавичюс, астронавти Стантд Коттд Брэнсон, кантри-певец Брэд Пэйсли, британский путешественник Беар Гриллз, американская актриса Иванна Сахно, философ и экономист Фрэнсис Фукуяма, нобелевские лауреаты Пол Нерс, Эдвард Мозер и Мэй-Бритт Мозер, выдающиеся украинские спортсмены Андрей Шевченко и Александр Усик.