Мерьем Узерли из "Великолепного века" позировала в стильном головном уборе на зиму: фото

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли поделилась с поклонниками стильными фотографиями. Звезда сериала "Великолепный век" позировала перед камерой в меховой панаме.

Суперзвезда Мерьем Узерли, которая прославилась ролью Хюррем-Султан в драматическом сериале "Великолепный век", предстала перед камерой в интересном аутфите.

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Знаменитость позировала перед турецким фотографом Фетхи Карадуманом. 38-летняя актриса надела для новой фотосессии классический черный свитшот и шелковые лосины в цветы. Звезда зачесала волосы в пучок, выпустив передние пряди. Сверху она надела стильный головной убор, который идеально дополнит зимние аутфиты.

Мерьем Узерли дополнила свой look меховой панамой в анималистичный тигровый принт. Фанаты, как всегда, восхитились новым образом актрисы и порадовали ее одобрительными отзывами в комментариях:

"Ты такая красивая";

"Главный убор – просто топ";

"Не могу перестать смотреть на тебя";

"Вы такая стройная, очень нравятся ваши фото".

Стильный головной убор Мерьем Узерли / Фото из инстаграма актрисы

Стильный головной убор Мерьем Узерли / Фото из инстаграма актрисы

Стильный головной убор Мерьем Узерли / Фото из инстаграма актрисы

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