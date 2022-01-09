Мерьем Узерли из "Великолепного века" позировала в стильном головном уборе на зиму: фото
Источник:инстаграм Мерьем Узерли
Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли поделилась с поклонниками стильными фотографиями. Звезда сериала "Великолепный век" позировала перед камерой в меховой панаме.
Суперзвезда Мерьем Узерли, которая прославилась ролью Хюррем-Султан в драматическом сериале "Великолепный век", предстала перед камерой в интересном аутфите.
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Знаменитость позировала перед турецким фотографом Фетхи Карадуманом. 38-летняя актриса надела для новой фотосессии классический черный свитшот и шелковые лосины в цветы. Звезда зачесала волосы в пучок, выпустив передние пряди. Сверху она надела стильный головной убор, который идеально дополнит зимние аутфиты.
Мерьем Узерли дополнила свой look меховой панамой в анималистичный тигровый принт. Фанаты, как всегда, восхитились новым образом актрисы и порадовали ее одобрительными отзывами в комментариях:
- "Ты такая красивая";
- "Главный убор – просто топ";
- "Не могу перестать смотреть на тебя";
- "Вы такая стройная, очень нравятся ваши фото".
Стильный головной убор Мерьем Узерли / Фото из инстаграма актрисы
Стильный головной убор Мерьем Узерли / Фото из инстаграма актрисы
Стильный головной убор Мерьем Узерли / Фото из инстаграма актрисы
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