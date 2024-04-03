Меган Маркл надела цветочное платье от известного бренда за 130 тысяч гривен: безупречный выход

Герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла навестить детей в одну из больниц Лос-Анджелеса. Для выхода она выбрала дорогое платье с цветочными мотивами.

Меган Маркл читала детям книги и даже применила свои актерские способности, когда разным тембром озвучивала персонажей. Герцогиня читала не только сказки, но и помогала больным детям с задачами по науке, технологии, инженерии, искусству и математике.

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Образ Меган Маркл

Для прихода в больницу жена принца Гарри решила выбрать для себя платье-рубашку Oscar de la Renta с акварельным цветочным мотивом на юбке. Отмечается, что такое платье стоит 3 400 тысяч долларов (более 130 тысяч гривен).

Это платье Меган Маркл уже надевала в 2022 году, поэтому повторила свой выход. В сети даже сохранилась фотография, как знаменитость позировала в этом платье вместе с сыном на руках.

К платью Меган подобрала балетки с острым носком и ремешками от бренда AQUAZZURA. Цена такой обуви на сайте составляет 800 долларов. Свой образ знаменитость дополнила колье с жемчужинками и золотыми драгоценными часами от Cartier. Аутфит герцогиня завершила распущенными волнистыми волосами и нежным макияжем.

Напомним, что Меган Маркл является автором детской книги "Лавка". В ней есть стихотворение, которое она написала для своего мужа принца Гарри на День отца. В книге рассказывается об отношениях между отцом и сыном и есть напоминание нам о том, как любовь может формироваться и выражаться в современной семье. Вместе с Гарри Меган воспитывает двоих детей – сына Арчи и дочь Лилибет.