Меган Маркл надела антитрендовые штаны: фото образа

Меган Маркл редко попадает в объективы папарацци. Она проводит время со своей семьей и предпочитает спокойную жизнь без фотокамер. Впрочем, недавно жена принца Гарри таки появилась на снимках фотографов в лаконичном аутфите.

Меган Маркл всегда любила простую и лаконичную одежду, которая не привлекает к себе много внимания и комфортна в ношении.

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Так, знаменитость вышла в свет в ансамбле из черного наряда, который принадлежит к базовым элементам гардероба. Она надела черный лонгслив в рубчик, который соединила с черными брюками.

Стоит отметить, что сейчас на пике популярности штаны палаццо, а зауженные джинсы скини или брюки не актуальны. Широкие штаны доминируют последние несколько сезонов, впрочем, Меган все же решила выбрать зауженные штаны, в которых она себя чувствует комфортно.

Сверху жена принца Гарри одела черное классическое пальто до колен, которое оставило расстегнутым. Черное пальто этого сезона очень популярно. Верхняя одежда Меган Маркл от Max Mara доказывает, что вневременные вещи, такие как пальто классического цвета, являются вневременной классикой.

Свой весенний образ она дополнила белой сумкой Chanel 19 с черными полосками и мюлями от Valentino.

От этого итальянского бренда Меган Маркл еще надела черные солнцезащитные очки, золотистые серьги и довершила look элегантным собранным пучком.



Меган Маркл в США / Фото с Who What Wear