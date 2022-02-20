Меган Фокс возвращает моду на клетчатые рубашки: стильный аутфит

Американская актриса Меган Фокс пришла с любимым Колсоном Бейкером на баскетбольную игру. Модница продемонстрировала на себе рубашку в клетку, которая в этом году возвращается в моду с новым размахом.

Судя по гардеробу Меган Фокс, она любит постоянно демонстрировать на себе интересные элементы гардероба и поражать поклонников интересными сочетаниями. Эпатажная знаменитость для светских событий выбирает откровенные и сексуальные платья, а для обыденных выходов всегда предпочитает комфортные наряды.

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Звезда "Трансформеров" в очередной раз пришла болеть за своего жениха Machine Gun Kelly на баскетбольный матч всех звезд NBA. Колсон Бейкер пригласил на игру 12-летнюю дочь Кейси, с которой Меган вместе проводила время.

Образ Меган Фокс

Знаменитая актриса пришла на стадион в коричневом топе, соединив его с черными джинсами скини. На низ она надела лакированные ботинки на массивной платформе с желтыми шнуровками от бренда Dr. Martens.

Стилисты отмечают, что в новом весенне-летнем сезоне к нам возвращается в моду клетка, которая будет присутствовать почти на всех вещах: пальто, костюмы, платья, юбки и рубашки. Меган Фокс сотрудничает со стилисткой Мэйв Рэйли, которая посоветовала звезде добавить в образ единицу в клетку.

Сверху Меган надела клетчатую рубашку из флиса в бело-горчичные квадраты размера оверсайз. Дополнением к образу звезды стала черная пушистая сумка. Среди аксессуаров актриса выбрала золотистую цепочку с кулоном и колье из жемчужин.

Актриса, как всегда, распустила волосы и сделала насыщенный макияж с акцентом на черные стрелки на веках и коричневую помаду на губах.

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