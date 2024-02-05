Меган Фокс надела на Грэмми самое откровенное платье за все время: впечатляющий образ

Актриса Меган Фокс появилась на светском мероприятии в довольно откровенном платье. Знаменитость снова кардинально изменила образ и предстала в новом амплуа.

Меган поразила всех гостей престижной церемонии своим нарядом – она надела откровенное платье, которое полностью обнажало ее тело.

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Актриса любит привлекать на себя внимание на таких масштабных мероприятиях, поэтому в очередной раз выделилась своим провокационным выходом. Меган Фокс пришла на Грэмми, поскольку встречается с музыкальным исполнителем Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly). Вместе с ним она появляется на других церемониях, которые связаны с музыкальной индустрией: MTV VMA, Billboard Awards и тому подобное.

Образ Меган Фокс

Меган Фокс опубликовала в своем инстаграме фотографии, которые сделал для нее фотограф Джейкоб Вебстер. На черном фоне актриса позировала в крошечном мини-платье из металлической сетки, которое обнажало ее тело. Под низ Фокс надела трусы оттенка металлик и дополнила образ босоножками на массивной платформе и высоких каблуках.

На красную дорожку Меган Фокс не вышла, впрочем западные источники пишут, что видели ее на вечеринке Hollywood Palladium.

Длинноволосая брюнетка несколько месяцев назад подстригла волосы до длины каре и перекрасилась в насыщенно-рыжий цвет. Впрочем, впоследствии Меган решила таки выбрать для себя розовый цвет волос.

Поклонники Меган Фокс также могут увидеть новую татуировку актрисы, о которой она рассказывала в СМИ в конце 2023 года. Знаменитость полностью "забила" руку красно-черным тату.