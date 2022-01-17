Меган Фокс появилась на показе Dolce &Gabbana в откровенном образе: впечатляющие фото

Меган Фокс весь прошлый год находилась в центре внимания, а теперь к ней прикован еще больший интерес, поскольку вскоре звезда во второй раз выходит замуж. С любимым актриса на выходных совершила свой первый светский выход.

Как всегда, в середине января в Милане начинается Неделя мужской моды. Почетной моделью в этом году стал музыкант Machine Gun Kelly, открывавший и закрывавший показ бренда Dolce&Gabbana. Колсон Бейкер представил на себе новинки осенне-зимней коллекции мужской линии.

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Поддержать любимого пришла его новоиспеченная невеста Меган Фокс. Очевидно, звезда грустит по красным дорожкам, на которых она часто демонстрировала откровенные образы, поэтому на показ подобрала для себя кружевной аутфит.

Знаменитость, которая сидела в первом ряду, предстала перед камерами в сетчатом боди с кружевным бра на бретельках, дополнив его кожаными штанами со шнуровкой вдоль всей ноги.

Меган завершила образ черными туфлями на каблуке, серебристой сумкой и широким чокером.

Откровенный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма Мейв Рэйли

Колсон Бейкер открывал показ в белоснежном костюме с шипами, а закрывал – в черном нарде с блестками. После завершения шоу он сделал фото вместе со своей возлюбленной.

Откровенный образ Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото из инстаграма

В Италию Меган прилетела со своей стилисткой Мэйв Рэйли. По ее советам на вечеринку после показа актриса примерила сексуальное мини-платье из прозрачного материала. Знаменитость любит эпатировать, поэтому появилась перед всеми в кружевном платье из-под которого виднелось ее черное нижнее белье.

Эффектный образ завершили длинные золотистые украшения от Dolce & Gabbana, яркий макияж с акцентом на красных губах и черные босоножки на массивной платформе.

Откровенный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма Мейв Рэйли

Откровенный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма Мейв Рэйли