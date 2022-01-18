Меган Фокс надела на вечеринку Dolce & Gabbana эффектный комплект: стильные кадры

Жених Меган Фокс музыкант Machine Gun Kelly на выходных открыл и закрыл показ мужской коллекции Dolce & Gabbana. Впоследствии будущие молодожены отправились на приглашенный ужин в эффектных образах.

Меган Фокс последние несколько месяцев совершала чрезвычайно мало выходов, впрочем, теперь звезда "Трансформеров" наверстывает упущенное. Актриса за несколько дней в Милане сменила немало образов.

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Стилистка Мейв Рейли создала для нее аутфиты в одном стиле – черный цвет с нотками сексуальности благодаря прозрачному кружевному материалу. Во всех выходах Меган наблюдается отсылка к дерзости и экстравагантности.

Очередной образ Меган Фокс

На ужин Dolce & Gabbana голливудская актриса надела комплект, состоящий из кроп-топа и мини юбки. Верх топа украшен камнями с надписью "SEX", а низ довершало черное кружево.

Меган дополнила образ любимыми прозрачными босоножками на массивной платформе. Стилисты сделали ей длинную высокую косу, а визажисты довершили look насыщенным макияжем с черными стрелками и коричневой помадой.

Знаменитость также сделала эффектный кадр со своим возлюбленным. Эпатажный Колсон Бейкер приехал на вечеринку в том же костюме, в котором закрывал показ. Как всегда, влюбленные дополняли друг друга своими образами.



Меган Фокс на ужине Dolce & Gabbana / Фото з инстаграма актрисы



Меган Фокс и Колсон Бейкер на ужине Dolce & Gabbana / Фото с инстаграма актрисы