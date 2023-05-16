У меня дисморфия тела: Меган Фокс заявила о психическом расстройстве и снялась в соблазнительной фотосессии

16 мая звезда "Трансформеров" Меган Фокс отмечает 37-летие. В канун своего дня рождения знаменитость снялась в соблазнительной фотосессии для глянца Sports Illustrated.

После слухов о разводе с музыкантом Machine Gun Kelly актрисы стало все меньше в медийном пространстве. Она даже не появилась на Met Gala, хотя в 2022 году она была приглашенной гостьей и сверкала на красной дорожке.

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Иностранные СМИ пишут, что Меган и Колсон стараются восстановить свои отношения, поэтому пока в знаменитости не слишком удачный период в личной жизни, она старается максимально снизить свои выходы в публичном пространстве, так что уже давненько не представала перед папарацци в эффектных образах.

Впрочем ко дню своего рождения Меган Фокс согласилась сняться в глянце в соблазнительных купальниках. 37-летняя знаменитость может похвастаться безупречной фигурой, так что охотно примеряла откровенные и сексуальные купальники.



Эффектная фотосессия Меган Фокс / Фото из Sports Illustrated

Популярная актриса отправилась с командой на красивый пляж, где фотограф сделал немало эффектных и соблазнительных кадров со знаменитостью.

Впрочем, пока все все считают Маган Фокс секс-символом Голливуда, она заявляет о своей дисморфии тела и отмечает, что ее путь любви к себе будет бесконечным.

У меня дисморфия тела. Я никогда не вижу себя такой, какой видят другие люди. Никогда не было момента в жизни, когда я любила бы свое тело. Вообще никогда,

– рассказала Меган Фокс.

По словам актрисы, у нее есть много комплексов, от которых ей нужно избавиться. Она также добавила, что ее путь любви к себе будет нескончаемым.

Дисфорфия – это психическое расстройство, разновидность невроза, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела.

Несмотря на проблемы любви к своему телу, Меган Фокс продемонстрировала идеальные формы в купальнике из ракушек, снялась в профиль топлесс, продемонстрировав свою тату с надписью. Актриса также снялась в соблазнительном образе в траве и в эффектном купальнике, позируя перед камерой с фруктом.



Эффектная фотосессия Меган Фокс / Фото из Sports Illustrated



Эффектная фотосессия Меган Фокс / Фото из Sports Illustrated



Эффектная фотосессия Меган Фокс / Фото из Sports Illustrated



Эффектная фотосессия Меган Фокс / Фото из Sports Illustrated



Эффектная фотосессия Меган Фокс / Фото из Sports Illustrated



Эффектная фотосессия Меган Фокс / Фото из Sports Illustrated