Мать Илона Маска вспомнила поездки в Украину и пожелала мужчинам оставаться сильными

Диетология, модель и мама изобретателя Илона Маска поддержала украинских мужчин. Она пожелала им оставаться сильными и поблагодарила за то, что они борются за нашу свободу.

Бизнесвумен и писательница Мэй Маск активно поддерживает украинцев, борющихся с российским агрессором. Знаменитость неоднократно была в Киеве и всегда тепло отзывалась о людях, которых встречала на своем пути в нашей стране.

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Осенью 2021 года Мэй Маск не сходила из заголовков модных украинских изданий. Несколько дней подряд мать изобретателя примеряла на себя наряды от наших дизайнеров, прославляя украинские бренды на весь мир.

Звездная мамочка вспомнила свои поездки в Киев в 2017 и 2021 году. Она опубликовала две фотографии в стильных образах охранниками, сопровождавшими знаменитость.

Мужчинам в Украине, борющимся за свободу, оставайтесь сильными. В моих поездках в Киев в 2017 и 2021 годах у меня были отличные охранники. Надеюсь, они в безопасности. Мы все исполнены чрезвычайной печали и беспомощности от российского вторжения,

– заявила Мэй Маск.

В белом костюме рядом с бодигардами 73-летняя мать Илона Маска, передавшая Украине Starlink, позировала в молочном костюме от украинского бренда Vorozhbyt&Zemskova. Ее образ, как всегда, довершала стильная прическа, массивные серьги и серебристые туфли на каблуке Manolo Blahnik.



Мэй Маск в Украине в 2021 году / Фото из инстаграммы

На другом фото с 2017 года Мэй Маск успешно предстала перед камерой в молочном тренче, брюках палаццо и вязаном серо-коричневом шарфе с голубыми перьями. Рядом со знаменитостью стояли охранники, которые держали зонт и оберегали модель от промокания в дождливую погоду.



Мэй Маск в Украине в 2017 году / Фото из инстаграммы