Изысканные платья и лавандовый мех: Маша Ефросинина в стильных образах снялась для Vogue

Ведущая и общественный деятель Маша Ефросинина позировала для издания Vogue. Она примерила стильные платья и рассказала о своей жизни во время войны.

Маша Ефросинина стала участницей первого печатного издания Vogue Ukraine Leaders 2024. Она дала интервью, в котором рассказала о своей деятельности, службу мужа и переломные моменты в жизни.

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Ведущая позировала перед камерой в нескольких стильных образах. Она примерила пальто, блейзер и брюки из вискозы и льна от Magda Butrym. Аутфит дополняли золотые серьги-кольца.



Маша Ефросинина / Фото Vogue

Для съемки ведущая сменила несколько платьев: красное на тонких бретелях с цветами от Magda Butrym, асимметричное с принтом от Lanvin в сочетании с сапогами, изысканное черное платье миди с белым воротничком от Dior, которое дополнила шерстяными носками, туфлями на каблуках и жемчужными аксессуарами.

Также Маша Ефросинина позировала в длинном коричневом платье Nanushka с кожаными вставками и лавандовой шубе из искусственного меха.

Минималистичные look Маши дополняли сдержанные прически – пучок или прямые распущенные волосы, и макияж "без макияжа", который лишь подчеркнул черты лица.

Образы Маши Ефросининой / Фото Vogue

В интервью Маша Ефросинина поделилась, что начала заниматься благотворительностью еще с 2014 года. Свое дело она продолжает и в дальнейшем. Большая война принесла для нее немало вызовов: это страх за жизнь мужа, неопределенность и тревога, кенселинг из-за языкового вопроса.

Маша Ефросинина рассказала, как остается продуктивной: это силовые тренировки, режим питания, встречи с психотерапевтом и медитации.

"Чтобы восстановиться, я должна молчать, думать и спать. Мне нужна только я сама – я очень хорошо себя изучила за последние годы", – призналась Ефросинина.