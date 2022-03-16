Мама Илона Маска появилась в одежде от украинских дизайнеров: красивый аутфит

Мама основателя компании SpaceX Илона Маска активно поддерживает Украину. Она искренне верит в нашу победу и выбирает для интервью наряды украинских дизайнеров.

73-летняя диетология, писательница и бизнесвумен Мэй Маск своими образами может дать фору любым мировым модницам. Женщина обожает стильный наряд, имеет безупречный вкус и часто демонстрирует красивые аутфиты.

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Знаменитость имеет немало нарядов от украинских брендов. Мей Маск в своем гардеробе имеет вещи от таких наших брендов как IENKI IENKI, BEVZA, Marianna Senchina, Nadya Dzyak, Vorozhbyt&Zemskova, The Coat и многих других.

Недавно Мэй Маск дала интервью Джереми Джонсу в вещах от украинских дизайнеров. Мать Илона Маска примерила образ наших брендов в знак поддержки Украины.

Образ Мэй Маск

Бизнесвумен надела розовую водолазку с атласной вставкой от украинской дизайнера Елены Руденко. На низ она примерила белоснежные штаны палаццо с интересной деталью – перчаткой, пришитой по пояс. Изделие Мэй Маск выбрала от дизайнера Елены Бурениной.

Сверху Мэй Маск надела бордовую шифоновую накидку, дополнив образ розовыми туфлями-лодочками из замши. Роскошный аутфит знаменитости завершила стильная прическа и эффектный макияж с акцентом на черных глазах и помаде на губах.



Модный образ Мэй Маск / Фото с инстаграм-сториз

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