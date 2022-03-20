Мама Илона Маска активно поддерживает Украину: она появилась в рубашке от бренда Bobkova

Знаменитая диетология, модель и писательница Мэй Маск снова продемонстрировала на себе наряды от украинской дизайнера. На этот раз мать Илона Маска надела рубашку от бренда Bobkova.

В течение последней недели Мэй Маск активно поддерживает Украину. Она ежедневно публикует в своих инстаграм-сторез последствия войны в нашей стране, вызванной Россией.

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Около десяти последних публикаций Мэй Маск – в украинских нарядах. Звездная мама поддерживает украинцев не только морально, но и демонстрирует на себе наряды от украинских брендов, рекламируя изделия наших дизайнеров на весь мир.

Об Украине не перестают говорить все СМИ даже на 25-й день войны. Мама Илона Маска, который предоставил нам терминалы Starlink, написала в своем инстаграмме, что надела костюм от нашего бренда, чтобы немного переключиться от ужасных новостей.

Чтобы отдохнуть от просмотра ужасающих новостей, я долго прогуливалась, надев наряд от украинского бренда Bobkova,

– написала Мэй Маск.

Образ Мэй Маск

73-летняя знаменитость надела белую рубашку на короткий рукав с синим принтом, на которой изображены девушки в венках. На сайте бренда такая рубашка стоит 13 700 гривен.

Дополнили образ Мэй Маск белые широкие штаны и кеды. Вероятно, Мэй Маск сейчас находится на отдыхе, поэтому свой расслабленный look она дополнила молочной шляпой с синей тесьмой и очками.

В тон к синему принту рубашки знаменитость подобрала аксессуары. Она надела синие серьги, которые завершили ее аутфит.