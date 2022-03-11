Весь мир продолжает поддерживать Украину. Глянцы посвящают нам обложки, бренды в знак поддержки проводят показы в тишине и раздают гостям сине-желтые футболки, а дизайнер из Мадрида вышла на подиум с украинским флагом.
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В четверг, 10 марта, дизайнер Агата Руис де ла Прада и певец Омар Монтес после показа новой коллекции дизайнера, прошедшего в рамках Недели моды в Мадриде, вышли на подиум с украинским флагом в руках.
Таким образом, они поддержали Украину, которая с 24 февраля борется с российскими оккупантами, напавшими на мирную страну.
Дизайнерша надела платье в золотистые полоски с розовым сердцем и дополнила свой образ разноцветными капроновыми гетрами – синим и желтым.
Дизайнер из Мадрида поддержала Украину / Фото с инстаграмма