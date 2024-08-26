Римские каникулы: Мадонна отпраздновала день рождения в шляпе от Руслана Багинского

Известная американская певица Мадонна обожает украинский бренд шляп Ruslan Baginskiy. В ее арсенале уже есть немало головных уборов разных фасонов и цветов. Недавно исполнительница наведалась в Рим и продемонстрировала красивый образ.

Исполнительница прилетела в столицу Италии, чтобы отпраздновать там свое 66-летие. Мадонна подобрала для себя красивый образ, но главной изюминкой стала невероятная шляпа от дизайнера из Львова Руслана Багинского.

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День рождения певица отпраздновала со своим любимым 28-летним бойфрендом Акимом Моррисом и друзьями.

Красивый образ Мадонны

Для праздничного образа певица выбрала для себя красивое платье в цветочный принт длины макси, дополнив его коричневыми туфлями на каблуках с острым носком.

Знаменитость сделала прическу, нанесла, как всегда, эффектный макияж, надела множество украшений, массивные солнцезащитные очки с коричневой оправой и довершила выход белоснежной шляпой с атласными лентами на завязках от Руслана Багинского.

Заметно, что Мадонна уже давно любит бренд украинской марки, поскольку часто выбирает кепи или шляпы от нашего дизайнера. Королева поп-музыки даже снялась в шляпе от Руслана Багинского на обложке Vogue Italia накануне своего 60-летия.

На протяжении всех этих лет исполнительница не перестает дополнять свои образы головными уборами от львовского дизайнера и часто надевает их на прогулки или даже на собственные концерты.

Бренд Ruslan Baginskiy является не только очень популярным в Украине, но и за рубежом. Кепи и шляпы дизайнера имеют в своем гардеробе звезды мирового масштаба: Бейонсе, Лили Коллинз, Белла Хадид, Эльза Хоск, Алессандра Амбросио и многие другие.