Бренд STARCHAK представил коллекцию "Журавли" о жизни во время войны: невероятные вещи

Дизайнер Мария Старчак посвятила коллекцию "Журавли" своему другу Дмитрию Пащуку, который погиб защищая страну. Вещи вручную украшались бисером, а коллекцию завершали платья-апсайклинг и крафтовые украшения.

2 декабря во Львовской национальной галерее искусств состоялась презентация новой арт-коллекции украинского sustainable-бренда одежды STARCHAK. Ее главным символом стали журавли.

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"В западной и восточной культурах у этих красивых птиц много символических значений: верность, любовь к родине, вечная жизнь. Для меня лично эта птица напоминает о моем друге Дмитрии Пащуке, который погиб защищая страну. Дмитрий был творческим человеком и среди его записей мы нашли рисунок журавля – так появилась идея посвятить коллекцию журавлям и Дмитрию", – рассказала Мария Старчак.

По ее словам – это светлое посвящение, без скорби и плача. Теплое упоминание о человеке, которого с нами уже нет.

Дизайнер разделила свою коллекцию на две капсулы – художественную, с вещами-манифестами и повседневную, что пойдет в продажу. На этот раз в арт-части Старчак рефлексировала на тему жизни, которую продолжают жить тысячи украинцев, которые сегодня понесли потери. Эти размышления воплощены в апсайклинг-юбки и архитектурном крое пальто, сшитых из десятков разных кусков.

Наша жизнь разорвана на куски, но мы стараемся собрать ее снова на новом месте и двигаться дальше, как бы больно нам ни было. Эти вещи о нашей хрупкости и о нашей несокрушимости. Их не будет в продаже, но они важны для меня, как высказывания,

– рассказала Мария.

Также в коллекции представлены два арт-объекта, которые по задумке дизайнера символизируют земное на небесное: жакет с кожаным корсетом, повторяющий женское тело, и жакет в "облаке" из металлической проволоки и цветного бисера.

Брендбыла основан во Львове летом 2019 года, после того, как дизайнер Мария Старчак победила на региональном этапе конкурса молодых дизайнеров одежды "Взгляд в будущее".

Еще одна уникальная вещь из арт-части коллекции — обильно расшитое бисером платье. Этот образ создан специально для певицы и бандуристки Марины Круть.

Бисер для меня ассоциируется с украинской этникой: издревле наши предки расшивали им праздничную одежду и делали разнообразные украшения. Поэтому, когда я работала над костюмами для клипа Круть "Пряля", специально для Марины мы создали платье с бисерными цветами. Результат был поразителен и я влюбилась в эту технику. Поэтому после съемок я решила создать целую коллекцию с вышитыми бисером элементами. Вся вышивка – ручной работы,

– отметила дизайнер.



Коллекция "Журавли" дизайнера Марии Старчак / Фото Анастасии Кудашкивой

Презентация коллекции прошла под музыку Krutь, Rebeka Mikhaeli, а также Павла Гоца и Ярослава Яровенко из группы Nazva.

Вещи из повседневной части коллекции украшены бисером: вышивка украшает пиджаки и болеро. Не забыли и о бахроме из бисера – узнаваемом символе бренда, за который его ценят украинские и мировые звезды, среди которых Джамала, Юлия Санина и Франк Питер Вильде. Также доступны деконструированные юбки и платья-жакеты, кожаные топы, корсеты и брюки, а также крафтовые украшения в форме журавликов.

Коллекция "Журавли" бренда STARCHAK

Коллекция "Журавли" дизайнера Марии Старчак / Фото Анастасии Кудашкивой

Коллекция "Журавли" дизайнера Марии Старчак / Фото Анастасии Кудашкивой

Коллекция "Журавли" дизайнера Марии Старчак / Фото Анастасии Кудашкивой

Коллекция "Журавли" дизайнера Марии Старчак / Фото Анастасии Кудашкивой

Коллекция "Журавли" дизайнера Марии Старчак / Фото Анастасии Кудашкивой

Коллекция "Журавли" дизайнера Марии Старчак / Фото Анастасии Кудашкивой