Кожаная куртка, пальто и тренч: как выглядят любимые вещи француженок весной

С изящным стилем француженок уже знакомы все. Они любят минималистичную одежду, которая не привлекает к себе слишком много внимания. Вместе с тем, он выглядит дорого и элегантно.

Базовые вещи француженок составляют основную часть их гардероба, пишет 24 канал. Они обожают классические наряды и умеют довольно стильно его сочетать с последними тенденциями сезона.

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Редакция Fashion 24 присмотрелась к вещам, которые чаще всего одевали француженки в начале весны.

Кожаная куртка

Трудно сказать, что когда-нибудь настанет время, когда кожаная куртка выйдет из моды. Француженки хоть и любят придерживаться классики, впрочем, имеют в своем гардеробе кожанки размера оверсайз или фактурные модели в бордовом цвете.

Пальто

Эта верхняя одежда позволяет француженкам выглядеть не только женственно, но и удобно. А в первый месяц весны пальто спасает от прохладной погоды, очень часто сменяется дождями и ветром.

Черный гольф

Весной водолазка становится хорошей альтернативой теплым свитерам и свитшотам на байке. Эта базовая вещь прекрасно сочетается с джинсами и кроссовками и с брюками палаццо и обувью на каблуке.

Тренч

Тренчкот считается идеальным вариантом на весенний период для француженок. Они умеют его отлично сочетать с блузами, платьями и головным убором – беретом.

Жакет

Блейзер дополняет любые повседневные образы, так что в гардеробе француженок всегда находится место для десятка жакетов, которыми они дополняют брюки и джинсы.