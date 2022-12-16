Модные платья с длинными рукавами: безупречная подборка вещей от украинских брендов
Источник:Vogue
Платья на длинный рукав идеально подходят на холодное время года, когда столбики термометра начинают резко снижаться. Чтобы провести в комфортных платьях зиму, советуем обратить внимание на стильные изделия от украинских брендов.
Украинские дизайнеры представили элегантные и женские образы из вязки, пушистого мохера, эластичного джерси и мягкой кожи.
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Выбирайте этой зимой трикотажные платья на длинный рукав от J'ammeme и The Coat by Katya Silchenko, которые сможете соединить с высокими сапогами, а короткие платья Arutinova комбинируйте с плотными колготками.
Стильные платья на длинный рукав от украинских брендов / Фото из Vogue
Стильные платья на длинный рукав от украинских брендов / Фото из Vogue
Вы также можете использовать популярный стилистический прием и одеть платье поверх брюк, как это предлагают делать Elenareva и Litkovskaya.
Стильные платья на длинный рукав от украинских брендов / Фото из Vogue
Кроме черного, элегантного цвета, который всегда прекрасно выглядит, советуем присмотреться к другим цветам – лавандовому, розовому, голубому и зеленому.
Стильные платья на длинный рукав от украинских брендов / Фото из Vogue
Стильные платья на длинный рукав от украинских брендов / Фото из Vogue
Стильные платья на длинный рукав от украинских брендов / Фото из Vogue
Обратите внимание на шелковое платье с длинными рукавами от Anna October в розовом цвете, который сейчас находится на пике популярности. Недавно многие знаменитости выходили в платьях в оттенке куклы Барби.
Стильные платья на длинный рукав от украинских брендов / Фото из Vogue