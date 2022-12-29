8 образов на Новый год в стиле куклы Барби: праздничная подборка

Уже за численные дни нас ждет главный праздник – Новый год. Нам всегда хочется выглядеть в эту магическую ночь особенно, так что Fashion 24 подготовил для вас несколько стильных аутфитов в гламурном стиле.

Уже достаточно длительный период модные тренды нам диктуют fashion-инфлюэнсеры, так что мы любим в них подсмотреть стильные образы, которые можем примерить на себе.

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Новый год – единственный праздник, на который мы с удовольствием одеваем вещи с бисером, пайетками, блестками, бахромой и перьями. Наши образы в новогоднюю ночь сияют как елка.

Fashion-блогерша Эми Галлимонд поделилась со своими поклонниками очень гламурными образами, которые смело можно примерить на Новый год. Благодаря тому, что девушка блондинка – эти аутфиты смотрятся в стиле куклы Барби.

Девушка показала образ в ярком зеленом платье с пайетками, которое дополнила салатовой пушистой обувью и сумкой.



Гламурные образы на Новый год 2023 / Фото с Instagram

Также Эми не забыла о популярном розовом цвете и надела розовое платье в паре с колготками и длинными перчатками одного цвета.

Гламурные образы на Новый год 2023 / Фото с Instagram

Роскошный образ блондинка создала с черным мини-платьем, которое она дополнила колготками в тон. Фешиониста примерила на себе популярные розовые туфли с бантиками MACH & MACH и завершила образ массивными розовыми бантами на перчатках.



Гламурные образы на Новый год 2023 / Фото с Instagram

Другой похожий образ Эми Галлимонд стилизовала также благодаря черному мини-платью, которое она дополнила колготками в сеточку, рукавицами с рукавами буффами и яркими розовыми босоножками на массивной платформе и каблуке.



Гламурные образы на Новый год 2023 / Фото с Instagram

Блондинка учит, как можно сочетать яркие вещи с базовыми цветами, так что к черному мини-платью с перьями она подобрала не только черные колготки в блестки и черные полупрозрачные варежки в горошек, но и не побоялась разбавить образ салатовыми туфлями и сумкой.



Гламурные образы на Новый год 2023 / Фото с Instagram

Совершенно самодостаточный образ в стиле куклы Барби получился благодаря розовому платью и туфлям-лодочкам с бантом.



Гламурные образы на Новый год 2023 / Фото с Instagram

А вот для смелых девушек Эми предлагает не бояться совмещать ярко-розовое платье с салатовыми туфлями на массивной платформе, которое она примеряла от модного бренда Versace.



Гламурные образы на Новый год 2023 / Фото с Instagram