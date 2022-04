Любовь к украинским костюмам: Мэй Маск одела вещи от брендов Marianna Senchina и the Coat

С начала войны в Украине знаменитая модель и диетология Мэй Маск не перестает поддерживать украинцев. Так, для поездки в Прагу Мэй Маск выбрала немало нарядов от украинских дизайнеров, среди них костюмы знаменитых брендов Marianna Senchina и the Coat.

Знаменитая модель и мама миллиардера Мэй Маск с теплом вспоминает о Украине и постоянно поддерживает нас. Они искренне верят в нашу победу, поэтому выбирают для интервью, светских выходов или поездок за границу – наряды от талантливых украинских дизайнеров.

73-летняя диетология, писательница и бизнесвумен Мэй Маск для поездки в Чехию взяла с собой немало вещей от украинских брендов. Так, звездная мамочка уже примеряла на себе платье от бренда Jamemme, шляпу от Ruslan Baginskiy, а также презентовала на себе два очаровательных костюма – от украинских брендов Marianna Senchina и the Coat.

Мэй Маск уже во второй раз надела костюм талантливой дизайнерки из Бурштина что на Ивано-Франковщине Марианны Сенчиной. Блондинка примерила костюм-тройку серо-голубой шерсти из коллекции осень – зима 2021/22.



Костюм Мэй Маск от бренда Marianna Senchina / Фото из инстаграммы

Также Мэй Маск надела коричневый трикотажный костюм осенью – зима 2021/22 от бренда the Coat by Katya Silchenko Образ состоит из кардигана оверсайз и юбки длины меди. Look завершает вязаную сумку через плечо.

По словам дизайнера Кати Сильченко, эта коллекция "это золотая середина между французской элегантностью, скандинавским лаконизмом и американской страстью к верхней одежде".



Костюм Мэй Маск от бренда the Coat Katya by Silchenko / Фото из инстаграммы