Королева Испании надела вышиванку от украинского бренда Etnodim: роскошный образ

Королева Испании Летиция в очередной раз надела вышиванку от украинского бренда. На этот раз знаменитость примерила на себе роскошное красное рубашку от украинского бренда Etnodim.

В вышиванке королева Летиция появилась в Мадриде на встрече с победителями местных литературных конкурсов.

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Королевское лицо надела вышиванку Obriy красного цвета. Рубашка украшена растительным орнаментом с V-образной горловиной, расшитой белыми цветами. Пышные рукава вышиванки также украшены цветочным орнаментом. Цена вышиванки – 5 200 гривен.



Королева Летиция выбрала украинскую вышиванку / Фото с Vogue



Королева Летиция в вышитой сорочке / Фото с Vogue

Королева Летиция дополнила свой образ белыми брюками и обувью на соломенной танкетке, которую она так любит. Женщина распустила волосы и уложила их в легкие кудри.



Королева Летиция в вышитой сорочке / Фото с Vogue

Какие знаменитости одевали вышиванку в 2023 году

Немецкий стилист Франк Петер Вильде во время визита в Украину прогулялся по Киеву в невероятной вышиванке, которую приобрел в мастерской Ярины Черной. Стилист надел вышиванку с желтыми, синими и голубыми орнаментами.

Актриса Келли Разерфорд, сыгравшая в известном сериале "Сплетница" одела платье от украинской дизайнера из Львова Юлии Магдич.

Королева Нидерландов Максима во время турне по Карибским островам одела платье-вышиванку от украинского бренда FOBERINI.