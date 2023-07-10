У вишиванці королева Летиція з’явилася у Мадриді на зустрічі з переможцями місцевих літературних конкурсів.

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Королівська особа одягнула вишиванку Obriy червоного кольору. Сорочка оздоблена рослинним орнаментом з V-подібною горловиною, що розшита білими квітами. Пишні рукави вишиванки також оздоблені квітковим орнаментом. Ціна вишиванки – 5 200 гривень.



Королева Летиція обрала українську вишиванку / Фото з Vogue



Королева Летиція у вишиванці / Фото з Vogue

Королева Летиція доповнила свій образ білими штанами та взуттям на солом’яній танкетці, яке вона так любить. Жінка розпустила волосся та вклала його у легкі кучері.



Королева Летиція у вишиванці / Фото з Vogue

Які знаменитості одягали вишиванку у 2023 році

Німецький стиліст Франк Петер Вільде під час візиту до України прогулявся Києвом у неймовірній вишиванці, яку придбав у майстерні Ярини Чорної. Стиліст одягнув вишиванку з жовтими, синіми та блакитними орнаментами.

Аакторка Келлі Разерфорд, яка зіграла у відомому серіалу "Пліткарка" одягнула сукню від української дизайнерки зі Львова Юлії Магдич.

Королева Нідерландів Максима під час турне Карибськими островами одягла сукню-вишиванку від українського бренду FOBERINI.