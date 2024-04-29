Леся Никитюк надела на Вербное воскресенье кеды за 29 тысяч гривен: как они выглядят

Телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников в Вербное воскресенье новыми фотографиями. Она показала интересный образ в платье и в обуви от известного бренда.

Леся Никитюк любит делиться со своей аудиторией lifestyle-жизнью, поэтому часто показывает фотографии в инстаграм-сторис или кадры с фотосессий, съемок или внетелевизионной жизни.

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На Вербное воскресенье знаменитость находилась в Киеве и показала несколько кадров с веточками вербы в красивом образе.

Образ Леси Никитюк

Знаменитость примерила красивое длинное платье с открытыми плечами и рюшами в зоне разреза на ноге. Платье Леся Никитюк выбрала темно-коричневого цвета в гороховый принт, который считается вечной классикой, которая не выходит из моды.

Сверху ведущая надела черную рубашку и дополнила свой look черными кедами с белой подошвой и шнурками с вырезом таби от бренда Maison Margiela. В магазине Symbol такую обувь можно приобрести за 29 тысяч гривен.



Обувь, которую носит Леся Никитюк / Фото Symbol

Леся Никитюк зачесала волосы в пучок, выпустив передние пряди волос и сделала эффектный макияж, который подчеркивал взгляд. На фотографиях она позировала со своей собакой Рафиком и показала свой день на террасе с ивовыми веточками, которые освящала в церкви.

Что известно о таби от Maison Margiela

Бельгийский дизайнер Мартин Маржел позаимствовал идею для создания таби в Японии, усовершенствовал ее и создал обувь с раздвоенным носком. Сначала в коллекции были только ботинки, а чуть позже модели начали появляться на подиуме в туфлях, сапогах, кроссовках и даже босоножках.