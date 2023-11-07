Леся Никитюк покорила фанатов простым платьем за 17 тысяч гривен: фото

Телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками новой фотографией, на которой она предстала в лаконичном платье от украинского бренда.

Знаменитость выбрала для себя черное платье длины меди на длинный рукав. Особенностью платья являются белые воротники и манжеты. Наряд Леся Никитюк выбрала от украинского бренда Mazini. Стоит такое платье в 17 тысяч гривен.

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До такого наряда Никитюк решила сделать сдержанную прическу и завязала волосы в хвост, уронив передние пряди волос. Аутфит дополнили черные туфли на небольшом каблуке.

Образ знаменитости довершал макияж в коричневых тонах и золотые серьги со свисающими каплевидными».



Минималистичный образ Леси Никитюк / Фото инстаграмм @lesia_nikituk

Леся Никитюк всегда выглядит красиво и женственно, одевает эффектные платья и юбки, хотя так было не всегда. Летом знаменитость стала лицом кампейна украинского бренда и рассказала поклонникам о свои комплексы.

Оказывается, что из-за того, что она высокого роста, она не хотела одевать юбки, чтобы не показывать свои длинные и худые ноги. А еще – не любила носить каблуки.