За 34 тысячи гривен: Леони Ханне надела на День Независимости платье украинского бренда

Популярная немецкая инфлюенсерка Леони Ханне едва ли не единственная знаменитость, которая имеет в своем гардеробе много вещей от украинских брендов. Недавно блондинка опубликовала невероятный образ в платье от Anna October.

Звезда стритстайла ежедневно демонстрирует своей многомиллионной аудитории красивые и стильные образы. За ее личной страницей в инстаграме следит почти 5 миллионов человек, поэтому она является настоящим вдохновением для девушек со всего мира.

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Леони любит моду, стилизация красивых нарядов и имеет в своем арсенале вещи от самых известных люксовых марок. Вместе с тем, она довольно часто примеряет на себе вещи от украинских брендов. Ее жених Алекс Галиевский родом из Украины, поэтому блогерша всем сердцем любит нашу страну и поддерживает и рекламирует наших дизайнеров.

Нежный образ Леони Ханне

Фешиониста выбрала для своего нового выхода платье длины макси от украинского бренда Anna October. Блондинка надела платье Tulip dress силуэта слип, украшенное декорированным лифом в виде чашечек-тюльпанов, подвешенных на изящных ремешках, которые самозавязываются. Платье изготовлено из блестящего атласа розового цвета и стоит на сайте бренда 34 тысячи гривен.

Леони Ханне дополнила образ минималистичной маленькой сумкой розового цвета, а волосы зачесала в пучок. Аутфит девушка не дополняла украшениями, лишь надела на руку несколько браслетов.

Наряд инфлюенсерка надела на День Независимости Украины и поздравила с праздником нашу страну в своем комментарии к посту, который опубликовала в инстаграме.

Добавим, что недавно немецкая блогер-миллионерша-миллионерша создала коллекцию с украинским брендом SANTA. Коллекция состоит из 12 образов, в которых усматриваются знаковые черты вещей SANTA и предпочтений инфлюенсерки.