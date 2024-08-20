Блогер-миллионник Леони Ханне создала коллекцию для украинского бренда SANTA

Известный немецкий инфлюенсер Леони Ханне обожает украинские бренды. В ее гардеробе часто встречались наряды от нашей марки SANTA, а недавно бренд сообщил, что создал совместную коллекцию с популярной модницей.

Леони Ханне рассказала, что после карантина ей захотелось стильно и красиво выглядеть и на просторах интернета она наткнулась на украинский бренд SANTA.

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Леони Ханне создала коллаборацию с брендом SANTA

"С тех пор как я впервые примерила платье, стало понятно, что это что-то особенное. Наша коллаборация – естественная эволюция плодотворных взаимоотношений и уважения к художественному вкусу, шанс воплотить наше общее видение в жизнь", рассказала блогер-миллионник.

Несколько лет назад Леони Ханне очаровала подписчиков красивым нарядом в "голых" платьях, а уже сегодня она является соавтором коллекции праздничного гардероба вместе с брендом SANTA. Команда воплотила в реальность все идеи Леони, соединив элегантность со смелыми решениями.

Коллекция состоит из 12 образов, в которых усматриваются знаковые черты вещей SANTA и предпочтений инфлюенсера. Бренд представил платья в длине мини и макси, юбки с вырезами, купальники в виде топов, жакеты с перьями и сумку, которая впервые появилась в ассортименте марки.

Съемки коллекции новой одежды состоялись в Париже. Все вещи примеряла на себе Леони Ханне, которая позировала перед фотографами Викторией и Саидой, которые являются известными в fashion-индустрии.

Модная инфлюенсерка очень любит украинские бренды. В ее гардеробе есть немало вещей от наших дизайнеров. Леони Ханне одевается в вещи NUE Studio, WONÁ Concept, Bevza, Milla Nova.