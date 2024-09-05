Леди Гага затмила Венецианский кинофестиваль образом в парижском стиле

Знаменитая певица Леди Гага прибыла на Венецианский кинофестиваль в красивом черном образе, который напоминает стиль француженки. На знаменитом событии она появилась вместе с Хоакином Фениксом и режиссером Тоддом Филлипсом.

Трио заметили в Палаццо дель Казино в итальянском острове Лидо. Суперзвезда решила появиться перед поклонниками в изысканном черном образе, напоминающем парижский гламур. В таком аутфите Леди Гага посетила фотокол фильма "Джокер: Безумие на двоих".

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Удивительный образ Леди Гаги

Известная певица надела бархатное платье А-силуэта от бренда Dior. Элегантное изделие имело квадратный вырез, слегка пышные длинные рукава и юбку, которая расклешивалась от линии талии.

Леди Гага решила довершить образ элегантными деталями. Она надела красивый берет, который дополнила черными солнцезащитными очками от Celine. Также певица к платью выбрала туфли на каблуках от дизайнера Кристиана Лабутена.

Чтобы довершить такой нежный и изящный образ певица надела серьги-пусеты от бренда Tiffany & Co и кольцо с большим бриллиантом.



Эффектный образ Леди Гаги / Фото Getty Images

Отметим, что во второй части франшизы о Джокере Леди Гага изображает культовую антигероиню Харли Квинн. Певица уже неоднократно снимается в фильмах. Исполнительница сыграла одну из главных ролей в фильмах "Рождение звезды", "Дом Гуччи" и даже анонсировала о съемках биографического фильма о себе.