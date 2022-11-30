Черная лакированная обувь – тренд сезона: лучшая подборка сапог, которую представили дизайнеры

Тренд на лакированные вещи снова возвращается в моду. Дизайнеры представили в своих коллекциях для сезона осень-зима 2022/23 немало лакированных сапог.

Зимой в моде будут не только лакированные сапоги, но и виниловые платья и пуховики. Дизайнеры решили поэкспериментировать с блестящим материалом, поэтому обращайте в этом сезоне внимание на ботфорты, ботильоны и сапоги из лакированной кожи, которые станут украшением вашего образа.

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Чтобы стильно носить лакированную кожу в повседневной жизни, следует знать баланс между блестящими фактурами и теплыми матовыми вещами. Черные лакированные сапоги очень привлекательно смотрятся в паре с вязаным платьем или с дорогим брючным костюмом. Обувь придает такому аутфиту немного дерзости.

Fashion-эксперты говорят, что мы можем смело выбирать обувь из лакированной кожи, поскольку она останется с нами в моде не на один сезон. Кроме того, что лакированные сапоги дизайнеры представили для осенне-зимнего сезона, нас ждет новый весенне-летний сезон с лакированными туфлями на высоком и низком каблуке.



Модная лакированная обувь / Фото с Vogue



Модная лакированная обувь / Фото с Vogue

Присмотритесь к элегантным сапогам Saint Laurent, повторяющим контур ног, лакированным ботильонам Emporio Armani на стойких каблуках, которые можно носить каждый день, или к туфлям с открытой пяткой Chanel, которые бренд предлагает рифмовать с вязаными колготками в холодный период.



Модная лакированная обувь / Фото с Vogue



Модная лакированная обувь / Фото с Vogue



Модная лакированная обувь / Фото с Vogue