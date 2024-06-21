Ксения Мишина восхитила праздничным образом со Дня рождения: безупречный кадр

Известная украинская актриса Ксения Мишина 18 июня отметила День рождения, а вчера собрала на празднование своих друзей. Знаменитость появилась в красивом и элегантном образе от украинского дизайнера.

Ксения Мишина постоянно находится под прицелами камер, поэтому знает, как стильно и эффектно одеться. На собственный праздник актриса решила отказаться от роскошных и сексуальных платьев и выбрала вместо этого изящный наряд, который был скромным и одновременно подчеркивал ее фигуру.

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Образ Ксении Мишиной

На свое 35-летие знаменитость решила выбрать наряд от украинского дизайнера Елены Ревы. Актриса выбрала черный корсетный топ за 14 тысяч гривен и брюки палаццо также от бренда Elenareva. Образ дополнил кожаный пояс от Celine.

Такой изящный и красивый праздничный аутфит Ксения довершила ценными ювелирными украшениями. Мишина надела черные серьги-пусеты от бренда Van Cleef & Arpels, которые стоят более 100 тысяч гривен.

Роскошный look актриса дополнила обувью на каблуках и эффектной прической. Стилисты накрутили волосы и заложили передние пряди сзади, а визажистка подчеркнула красоту актрисы благодаря безупречному макияжу.



Стильный образ Ксении Мишиной / Фото из инстаграма актрисы

На празднование дня рождения Ксения Мишина пригласила Юрия Ткача, Женю Кота и его жену Наталью Татаринцеву, Наталью Денисенко и Максима Тарапату, который участвовал в шоу "Холостячка" со Златой Огневич. День рождения актриса отпраздновала в загородном ресторане.