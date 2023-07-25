Кружево возвращается в моду: необычные образы, которые вам понравятся

Кружево на несколько лет выпало из трендов, поэтому мы забыли его, однако оно все же возвращается в моду, но с определенным видоизменением.

Кружево – тонкий и деликатный материал, который был изобретен еще в XVI веке. Кружево в образах создает контрасность и помогает аутфиту выглядеть необычно.

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Долгое время кружево было неактуальным и почти не использовалось в образах, впрочем сейчас оно снова возвращается в наши гардеробы. Впрочем, теперь видоизменилось не только кружево, но и его подача.

Модные девушки стали использовать кружево в достаточно неожиданных и провокационных комбинациях. Оно приобрело оригинальные формы, текстуры и узоры. И помните, качественное кружево не должно быть эластичным.

Выбирайте платья с кружевом на длинный рукав или платье-комбинацию. Красиво смотрятся кружевные брюки с топом, жакетом и каблуками.



Кружево возвращается в моду / Фото с Instagram @anna.le.nova



Кружево возвращается в моду / Фото с Instagram @anna.le.nova



Кружево возвращается в моду / Фото с Instagram @anna.le.nova

Для нас пока еще непривычно видеть образы с длинной прозрачной юбкой с кружевом, впрочем выглядят такие образы довольно интересно. Будуарный стиль однозначно возвращается в наши гардеробы. Об этом свидетельствует не только щекотливое кружево, но и полупрозрачные платья и игра скрытого и открытого.



Кружево возвращается в моду / Фото с Instagram @anna.le.nova

Если вы хотите ввести в свой гардероб наряды с кружевом, советуем обратить внимание на шелк и привлечь чувственные пастельные оттенки, черный или белый цвет.