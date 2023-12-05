Украинский дизайнер работал над костюмами для приквела "Голодных игр"

Костя Гончарук был закупщиком сценических нарядов в съемочной команде ленты "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях". Это его первая работа в художественном фильме.

Среди создателей приквела к вселенной "Голодных игр" по романам Сьюзен Коллинз был украинец Костя Гончарук. Дизайнер рассказал об этом на своей инстаграм-странице, где поделился фотографией со съемочной площадки.

К теме Бренд STARCHAK представил коллекцию "Журавли" о жизни во время войны: невероятный наряд

Голодные игры. Первый и любимый художественный фильм, над которым я работал, – написал дизайнер.

Вместе с украинским стилистом на фото стоит исполнитель главной роли Том Блай (Кориолан Сноу).



Также среди моментов съемочных дней – работа над костюмами. В частности, эскизы и пробы тканей.



Работа над костюмами для приквела ”Голодных игр” / Фото kostyagoncharuk



Работа над костюмами для приквела ”Голодных игр” / Фото kostyagoncharuk



Работа над костюмами для приквела ”Голодных игр” / Фото kostyagoncharuk

В титрах фильма украинского дизайнера подписали как costume buyer (закупщик костюмов).



Добавим, что критики назвали "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" одной из лучших молодежных антиутопий. Над яркими образами героев работала художница по костюмах Триш Саммервилл. Ранее она уже создавала наряды для ленты Дэвида Финчера "Девушка с тату дракона", "Потерянная", "Манк", а также для шоу HBO "Мир Дикого Запада".