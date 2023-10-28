Невозможно отличить: беременная Кортни Кардашян повторила образ сестры 10-летней давности
Источник:инстаграмм Кортни Кардашян
Кортни Кардашян-Баркер, находящаяся на последних месяцах беременности, воспроизвела образ своей сестры Ким Кардашян. Она не только примеряла то же платье, но и предстала в нем с округлым животом, как сделала это много лет назад Кимберли.
Ссора между Кортном и Ким
В семействе Кардашян любят итальянские "страсти", поэтому часто между сестрами происходят споры и обиды друг на друга.
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В последнем сезоне "Семейства Кардашян" телезрители смогли увидеть, как между Кортни и Ким обострились отношения после того, как последняя прибегла к совместной коллаборации с основателями бренда Dolce&Gabbana.
Кортни стала единственной сестрой, не поддержавшей Ким. Все дело в том, что за несколько месяцев до показа, состоявшегося в прошлом году, Кортни и Тревис Баркер обратились к Доменико и Дольче с просьбой одеть их и их семью в наряды от именитой итальянской марки.
Даже их свадьба состоялась в Villa Olivetta – в идиллическом имении Доменико Дольче и Стефано Габбаны. Кортни долгое время была обижена на Ким за то, что решила «перетянуть одеяло» на себя и приковала внимание всех к общей коллекции с дизайнерами.
Кортни повторила образ Ким
Но, несмотря на ссоры, сестры все равно пытаются решить между собой недоразумения и жить в мире и согласии. Похоже, их склоки уже прошли, поэтому Кортни решила повторить образ Ким Кардашян с Met Gala 10-летней давности.
Кортни одела то же платье в цветочный принт от Givenchy. Она также сделала длинный хвост и насыщенный макияж. Знаменитость даже одела идентичные босоножки.
Кортни Кардашян повторила образ сестры Ким / Фото Instagram
Это платье от Риккардо Тиши очень высмеяли. Пользователи сравнивали ее с тканью для обивки дивана. Ким рассказывала, что всю дорогу домой она плакала после нападения хейтеров на нее. Тогда она была впервые беременна своей дочерью Норт.