Королевская семья Дании больше не будет обувать бренд Ecco: при чем здесь Украина

Датский производитель Ecco объявил о прекращении сотрудничества с королевской семьей. Все потому, что королева Маргрете II и ее родные, вероятно, не хотят иметь ничего общего с брендом, продолжающим работать в России и финансировать войну.

В заявлении бренда Ecco представители не указали, почему больше не будут поставлять обувь королевской семье Дании, однако они "приняли решение королевской семьи Дании и не имеют дальнейших комментариев".

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Статус поставщика монаршей семьи бренд потеряет в апреле 2023 года. Стоит отметить, что Ecco обслуживал монархов Дании более 30 лет – с апреля 1991 года. В частности, в апреле 2022 года королевская семья Дании не рассматривала отказ от сотрудничества, но "внимательно следила за ситуацией". Похоже, это время в конце концов наступило, и компания потеряла статус поставщика обуви для королевы и ее родных.



Королева Дании / Фото из фан-аккаунта монархов

"Европейская правда" отметила, что статус поставщика монархи предоставляют по своему усмотрению, и он действует в течение пяти лет и может возобновляться.

Поддержка датских монархов

Отметим, что королевская семья, в частности Маргрете II, выразили поддержку Украине и ее народу на третью неделю полномасштабной войны. Она выделила из собственного фонда и мужа 1 миллион датских крон (около 190 тысяч долларов) для пострадавших от войны украинцам.

"Мне очень тяжело наблюдать за тем, что сейчас происходит в Украине. Прогресс и надежда, процветавшие в Европе после падения Берлинской стены, теперь рушатся на наших глазах", – комментировала королева.

Ecco и россия

Бренд работает в России с 1993 года – там находятся 1500 работников и открыто 250 магазинов. В апреле представители обувной марки заявили, что не собираются покидать российский рынок, "потому что не имеют права подводить своих рабочих".

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