У заяві бренду Ecco представники не вказали, чому більше не постачатимуть взуття королівській сім'ї Данії, проте вони "взяли до відома рішення королівської сім'ї Данії та не мають подальших коментарів".

Важливо Які відомі компанії продовжують працювати у Росії

Статус постачальника монаршої сім'ї бренд втратить у квітні 2023 року. Варто зазначити, що Ecco обслуговував монархів Данії понад 30 років – з квітня 1991. Зокрема у квітні 2022 року королівська сім'я Данії не розглядала відмову від співпраці, але "уважно слідкувала за ситуацією". Схоже, цей час зрештою настав і компанія втратила статус постачальника взуття для королеви та її рідних.



Королева Данії / Фото з фан-акаунту монархів

"Європейська правда" зазначила що статус постачальника монархи надають на власний розсуд, і він діє протягом п'яти років та може поновлюватися.

Підтримка данських монархів

Наголосимо, що королівська сім'я, зокрема Маргрете ІІ висловили підтримку Україні та її народові на третій тиждень повномасштабної війни. Вона виділила з власного фонду та її чоловіка 1 мільйон данських крон (близько 190 тисяч доларів) для постраждалих від війни українцям.

"Мені дуже важко спостерігати за тим, що зараз відбувається в Україні. Прогрес і надія, які процвітали в Європі після падіння Берлінської стени, тепер руйнуються на наших очах", – коментувала королева.

Ecco та росія

Бренд працює у росії з 1993 року – там наразі розташовані 1500 працівників та відкрито 250 магазинів. У квітні представники взуттєвої марки заявили, що не збираються покидати російський ринок, "бо не мають права підводити своїх робітників".

До слова Товари брендів, які пішли з Росії, почали повертатися в Росію через Азію