В нежном голубом костюме: королева Рания показала новорожденную внучку

Королева Иордании Рания поделилась со своими подписчиками семейными фотографиями с внуком. Принц Хусейн и принцесса Раджва стали родителями впервые, у них родилась дочь Иман.

Королевский двор Иордании объявил счастливую новость о рождении ребенка, а Рания не замедлила с фотографиями и уже представила своей аудитории фотографии с младенцем.

Читайте также Рози Хантингтон-Уайтли появилась в удивительном образе, который можно легко повторить: эффектное фото

Ребенок принца Хусейна и принцессы Раджвы не войдет в линию престолонаследия, поскольку должность монарха может занимать только мужчина.

53-летняя королева впервые стала бабушкой и для встречи с ребенком выбрала для себя невероятно стильный аутфит.

Образ королевы Рании

Перед камерой королева Рания предстала сидя, держа в руках маленькую принцессу Иман. Сверху она примерила рубашку нежно-голубого цвета, которую сочетала с широкими льняными брюками. Костюм Ее Величество выбрала из новой коллекции от бренда ZIMMERMANN.

Аутфит знаменитости довершили туфли с острым носком от Dior светлого цвета с абстрактным принтом, которые королева уже не впервые надевает и молочная сумка от Fendi с вышитой райской птичкой. Рания надела на шею колье из жемчужин, а образ дополнила кольцами и браслетами.

Напомним, прошлом году 1 июня принц Иордании Хусейн официально женился на Раджве Аль-Саиф, которая родом из Саудовской Аравии. На свадьбе была первая леди США Джилл Байден с дочерью и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом.