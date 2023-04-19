Королева Нидерландов вышла в свет в тренче с дырками: впечатляющее фото

51-летняя королева Нидерландов Максима вышла в свет в эксклюзивном тренче. Она надела бежевый тренчкот с большими дырками по всему изделию.

Королевские особы привыкли носить сдержанный наряд, поражающий своей элегантностью. Впрочем королева Нидерландов решила привлечь к себе внимание и примерила необычный тренд с огромными дырками.

Читайте также Модель Алессандра Амбросио одела на фестиваль Coachellа топ от львовской дизайнера

Такое смелое модное заявление она продемонстрировала всем во время выхода на публику в Милане. Ее Величество посетило выставку мебели в рамках Design Week 2023 года.

Королевское лицо надела бежевый тренч от бренда Bosco Verticale. Он особенный своими огромными дырками, украшенными вдоль всего тренчкота и на рукавах. Изделие дополняет длинный пояс на талии.

Эпатажный тренч из коллекции датского модельера Клааса Иверсена 2019-го года дополнил яркий костюм синего цвета, состоявший из жакета и брюк палаццо. Знаменитость облачилась в бежевую обувь с бантиками от бренда Ferragamo, которые почти полностью прикрывали широкие штаны.

Образ королевы Максимы дополнял небольшой золотистый клатч и очки бренда Cartier. Белокурые волосы Ее Величество распустила и вложила в легкие волны, а образ завершила золотистыми серьгами.