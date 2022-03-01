Конец роскоши: украинский Vogue призывает прекратить экспорт брендовых вещей в Россию

Украинское издание Vogue в связи с военной агрессией окупантов Российской Федерации и гуманитарным кризисом в Украине призывает ввести эмбарго на экспорт товаров моды и роскоши в Россию.

Глянец Vogue призывает все международные конгломераты и компании, занимающиеся модой и роскошью, немедленно прекратить любое сотрудничество на рынке страны-агрессора, уже 6-й день цинично убивает мирных жителей.

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Украинское издание особенно обращается к крупнейшим брендам и партнерам Vogue, таким как LVMH, Kering, Richemont, Prada Group, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Max Mara, Burberry, Valentino, Versace, Hugo Boss, Rolex, Swatch Group, Calzedonia, Puig , Shiseido.



Vogue Украина требует эмбарго / Фото с глянца

Эмбарго должны распространяться на бренды и другие производящие, а также распространяющие и продающие на российском рынке модные товары, аксессуары, ювелирные изделия и часы, предметы роскошного стиля жизни.

Сделать выбор в пользу гуманности над денежными выгодами – это единственная разумная позиция, которую можно занять в противостоянии насильственному поведению России. Кроме того, Vogue UA призывает мировую индустрию моды не молчать в эти темные времена, поскольку индустрия моды имеет самый сильный голос,

– говорится в сообщении.

Также украинский глянец призывает своих партнеров и коллег присоединиться к этому призыву и действиям.



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