Клатч возвращается в моду: подборка аксессуаров, на которые следует обратить внимание

Давно забытый клатч возвращается в моду. Такой тип сумки будет в гардеробе каждой модницы в следующем сезоне.

Дизайнеры решили вспомнить о старом-добром клатче и добавили его в свои осенне-зимние коллекции, пишет 24 Канал. Выглядеть он теперь будет немного по-другому, не так, как мы видели его несколько лет назад.

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Раньше это была скорее непрактичная вещь для хранения вещей первой необходимости, а теперь клатч прошел определенную трансформацию и стал более удобным, более мягким и вместительным.

Новый клатч может полностью заменить сумку и идеально подойдет для повседневных выходов. Выбирайте объемные клатчи, подходящие к вашей верхней одежде – куртке, тренча или пальто.



Стильные клатчи на осень / Фото с Instagram

Раньше клатч ассоциировался у нас с праздничными выходами или вечеринками, впрочем, теперь дизайнеры подарили ему новую жизнь, поэтому смело дополняйте ими свои ежедневные выходы.

Бренды представили клатчи в глянцевом черном, солнечно-желтом, белом, темно-синем и фирменном красном цвете.



Стильные клатчи на осень / Фото с Instagram



Стильные клатчи на осень / Фото с Instagram



Стильные клатчи на осень / Фото с Instagram



Стильные клатчи на осень / Фото с Instagram



Стильные клатчи на осень / Фото с Instagram



Стильные клатчи на осень / Фото с Instagram

Кроме того, осенью в моде будут плетеные сумки в стиле Bottega Veneta и присматривайтесь к клатчам из плетеной кожи. Такие сумки подойдут вам идеально, если вы привыкли носить с собой минимум вещей.

Клатчи начали дополнять свои образы Кендалл Дженнер, Рианна и Рози Гантингто-Вайтли. К примеру, вы уже сейчас можете повторить стильный аутфит американской модели. Кендалл надела черные брюки и белый топ, а завершила look салатовым свитером и черными лоферами.



Стильный образ Кендалл Дженнер / Фото с Vogue