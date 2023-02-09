Кьяра Ферраньи надела "беззастенчивое" платье: как она выглядит и в чем его особенность

Итальянская инфлюэнсер Кьяра Ферраньи любит привлекать к себе внимание провокационными образами. Знаменитая блоггерша произвела фурор своим платьем на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Она появилась в платье, имитирующем обнаженные женские части тела.

В "беззастенчивом" голом платье Кьяра Ферраньи вышла на сцену музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Это один из самых старых фестивалей в стране. В первый день звездой события стала 35-летняя итальянская дизайнер, блоггер и инфлюэнсер.

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Она не постеснялась выйти на большую сцену в платье с обнаженной грудью. Причину выбора своего платья знаменитость рассказала в своем инстаграмме.

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Кьяра отметила, что в нашем обществе права женщин, их тело и то, как они им распоряжаются, к сожалению, до сих пор подлежит дискуссии и сомнениям. Идея платья, имитирующего обнаженное тело итальянки, пришла после вдохновения коллекции Марии Грации Кюри для бренда Dior на сезон весна-лето 2018.

Платье из тюля телесного цвета сшили в ателье Dior. Специальная вышивка воспроизводит природное тело Кьяры Ферраньи. Своим выходом она показала, что нужно освобождаться от стыда, который нам всегда навязывали, начиная с Евы – первой женщины в истории, которую побуждали испытать стыд.

Этой иллюзией обнаженности хочу напомнить всем о праве и гендерном равенстве, которое женщины демонстрируют, они не должны чувствовать себя осужденными или виновными. Эта иллюзия наготы является напоминанием о том, что любой, кто решает выглядеть или чувствовать себя сексуальным, не позволяет никому оправдывать насилие мужчин или смягчать их пороки.

– отметил генеральный менеджер блоггера.

Своим выходом Кьяра Ферраньи хотела бы дать голос всем женщинам в мире, подвергающимся запретам и жестокому обращению, всем тем, кому говорят, что их тело рождает стыд, что оно лишь объект желания или побуждает ко греху.

"Это тело каждого. Пусть первый бросит камень без греха!", – добавил Фабио Дамато.

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Вдохновением для создания платья стала картина "Падение человека: Ева", которую нарисовал немецкий художник эпохи Возрождения Лукас Кранах. Эта картина находится в коллекции Музея истории искусств в Вене.

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В 2021 году Кьяра Ферраньи уже начала привлекать к себе внимание выходами в обнаживающем грудь наряде. Так, однажды она примеряла топ-кольчугу от Schiaparelli, воспроизводящего формы и рельеф женской груди и даже пирсинг соска.



Кьяра Ферраньи совершила светский выход в топе-кольчуге от Schiaparelli

Еще раньше в ее арсенале образов была прозрачная водолазка из черной сетки, которую она надела на обнаженное тело. Грудь блоггерша приклеила золотистой фурнитурой, которая лишь частично прикрыла откровенный образ.



Образ Кьяры Ферраньи в Париже / Фото с Instagram

Также в Париже Кьяра продемонстрировала свитер с золотой грудью из новой коллекции легендарного французского Модного дома Schiaparelli. Тогда при создании новой коллекции осень – зима 2021-2022 – основной темой стала сюрреалистическая грудь, которую итальянка и пыталась показать в своем выходе.



Стильный образ Кьяры Ферраньи / Фото с Instagram