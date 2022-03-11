Даже кот Степан имеет кроксы, а россияне уже нет: компания Crocs унила все продажи в России

Производитель повседневной обуви Crocs останавливает онлайн-продажи и розничные продажи по всей территории Российской Федерации.

Бренд Crocs останавливает импорт товаров в страну, которая участвует в войне с Украиной, осуждающей весь мир.

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Наши сердца со всеми, кто переживает этот кризис, и мы надеемся на скорейшее и мирное решение войны в Украине,

– заявил генеральный директор Crocs Эндрю Рис.

Crocs также сообщили, что пожертвовали ЮНИСЕФ определенную сумму в поддержку гуманитарных усилий в Украине.

Зимой украинский кот Степан из Харькова прославился рекламой американской компании Crocs, производящей необычную, но при этом очень удобную обувь из полимерного материала кросайт. 13-летний кот позировал на камеру с салатовыми и голубыми кроксами.

Пользователи в сети восхищались снимками кота и отмечали, что "Степан – это лучшее, что может произойти в рекламной кампании любого бренда".



Харьковский кот Степан в рекламе кроксов / Фото из инстаграммы