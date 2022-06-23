Ким Кардашян не причастна к повреждениям платья Мэрилин Монро: "Носила 3-4 минуты"

23 июня Ким Кардашян и Музей Рипли впервые нарушили молчание по поводу легендарного платья Мэрилин Монро. В заявлении говорится, что светская львица никак не причастна к повреждению винтажного изделия.

На прошлой неделе интернет взорвался заявлениями об уничтоженном платье Мэрилин Монро, к которому причастна Ким Кардашян. Историк и коллекционер Скотт Фортнер, которому принадлежит самая большая коллекция наряда актрисы, заметил повреждение исторического платья.

Читайте здесь Ким Кардашян испортила культовое платье Мэрилин Монро за 5 миллионов долларов: фотосравнение

В сети появилось немало фотосравнений растяжений и отсутствие нескольких камешков, которыми было украшено все платье. Впрочем, скандал никак не комментировали ни Ким Кардашян, ни Музей Рипли, предоставивший ей платье. Только сейчас они нарушили молчание и отметили, что инфлюэнсер не причастен к никаким повреждениям.

Музей Рипли в официальном заявлении заявил, что Ким Кардашян во время fashion-события Met Gala не испортила знаменитое платье Мэрилин Монро, в котором она пела легендарную песню "Happy Birthday" Джону Кеннеди в 1962 году.



Мэрилин Монро в легендарном платье / Фото из Elle

Платье приобрели на аукционе Julien's Auctions в 2016 году за 4,8 миллиона долларов. В отчете о состоянии платья, написанном в начале 2017 года, говорится: "Некоторые швы растянуты и изношены. Это неудивительно, учитывая хрупкость материала. Среди повреждений сзади у крючков и проушин есть складки".

Отмечается, что Ким Кардашян носила платье недолго – 3-4 минуты. В нем она только поднялась по ступенькам музея Метрополитен, а после появления на красной дорожке надела копию платья.

С самого низа ступеней Метрополитена, где Ким одела платье, до самого верха, где его вернули, платье было в том же состоянии, в котором оно было отправлено,

– отметила Аманда Джойнер, вице-президент Ripley.



Ким Кардашян в легендарном платье Мэрилин Монро / Фото из инстаграмма

В недавнем посту в социальных сетях ставился вопрос: "Стоил ли он того?". Ким Кардашьян не заплатила Музею Рипли за платье, а компания ничего не платила ей. Впрочем, светская львица зделала благотворительное пожертвование двум организациям в районе Большого Орландо от имени компании.

О своей непричастности к повреждению платья Ким Кардашян также рассказала в своем недавнем интервью на телеканале Today. Она заявила, что отдала Музею Рипли платье в таком же состоянии, в котором первоначально его получила.

Что известно о платье Мэрилин Монро

В этом изделии Мэрилин выступила в последний год своей жизни, чтобы поздравить 35-го президента США с 45-летием. в 2016 году платье было продано на аукционе почти за 5 миллионов долларов. (В 1960-х годах оно стоило 1440 долларов). Однако хранится культовая одежда не в частной коллекции миллионера дома, а в Музее Рипли.



Ким Кардашян в легендарном платье Мэрилин Монро / Фото из инстаграмма