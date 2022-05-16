Киевский бренд M1R создал белоснежное платье с синими полосками "Укрзалізниця": фото

Украинский бренд M1R презентовал белое платье с синими полосками, которое назвали "Укрзалізниця". Часть средств по продаже будет передана на ВСУ.

Киевский бренд создал белоснежное платье из той же ткани, из которой создают простыни в вагонах национального перевозчика "Укрзализныця".

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Цена платья – 3500 гривен. Всего выпустили 20 платьев двух размеров S и M. Платье можно примерить в Киеве, или получить "Новой почтой" по Украине или "Укрпочтой" за рубежом.

Мы надеемся на возможность свободно посещать любое место в Украине, когда все направления восстановятся, но пока – мы планируем поделиться 20% от продажи на помощь всем семьям, которые сейчас стали жертвами войны, и должны двигаться дальше поселиться в новых домах,

– говорится на сайте бренда.

Платье сделано в длине меди на длинный рукав с легкими волнами на плечах и глубокими разрезами на юбке. Изделие украшено карманом с синей надписью "УЗ". Рукава платье, воротник и низ платья завершены синими полосками.



Киевский бренд выпустил платья "Укрзализныця" / Фото из инстаграмма



Киевский бренд выпустил платья "Укрзализныця" / Фото из инстаграмма

Последние новости об Укрзализныце

Впервые в мире, в Украине, появится поезд, названный в честь мамы. Такую инициативу решили реализовать в "Укрзалізниці" после победы украинской группы Kalush на Евровидении.

Поезд, курсирующий по маршруту №43 Киев – Ивано-Франковск, до конца этого года официально переименуют в "Стефанию Экспресс".

На нескольких украинских вокзалах этот поезд будут встречать песней "Стефания", которой группа Kalush заняла первую строчку в конкурсе.

Кроме этого, в Калуш "Укрзалізниця" решила вернуть поезд "Прикарпатский экспресс", курсирующий рейсом Львов – Черновцы. Путь пролегает через городок Калуш, что в 35 километрах от города Ивано-Франковск. Именно в Калуше живет семья Олега Псюка и его известная мама Стефания, которой он посвятил песню.

Добавим, видеоклип к песне "Stefania", снятый в Ирпене, Буче и Гостомеле, менее чем за сутки набрал 6,2 миллиона просмотров и возглавил первую строчку в YouTube.