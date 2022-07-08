В Киеве заметили легендарную фотографку Энни Лейбовиц: кадр из кафе

В Киев приехала известная фотографка Энни Лейбовиц. Ее заметили в одном из кафе столицы.

С началом понномастабного вторжения россии в Украину мировые знаменитости не только нас поддерживают, выставляя слова поддержки в соцсетях, но и лично приезжают к нам.

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За четыре месяца войны в Украину прибыли актер Шон Пенн, режиссер, снявший 25-й фильм бондианы "Не время умирать" Кэри Фуканага, голливудская актриса Анджелина Джоли и легендарная ирландская рок-группа U2 во главе с солистом Боно.

К звездному десанту приобщилась известная фотографка Энни Лейбовиц. Накануне, 7 июля, ее заметила в одном из киевских кафе шеф-редактор НВ Юлия МакГаффи. Легендарная американская фотографка ужинала в заведении Zigzag. Причина визита Энни Лейбовиц в Украину пока неизвестна.

Вечер июля, Рейтарская, Киев. За соседним столиком сидит Эни Лейбовиц. Нечего добавить. А потом один из лучших вечеров года,

– написала МакГаффи.



Энни Лейбовиц в Киеве / Фото с фейсбука Юлии МакГаффи

В наследии 72-летней звездной фотографии портреты политиков, звезд и выдающихся людей. Фотографиня-портретистка Энни Лейбовиц приобрела популярность благодаря своим легендарным фотографиям, знаменитым на весь мир.

Это именно она сняла легендарное фото в 1980 году, на котором обнаженный Джон Леннон целует лежащую возле него одетую Йоко Оно. Это фото было использовано для обложки Rolling Stone.

Перед ее объективом позировал Майкл Джексон, Елизавета II, Леонардо Ди Каприо, Анджелина Джоли, Деми Мур и многие другие. Последняя позировала перед Энни Лейбовиц обнаженной. В 2016 году Лейбовиц сняла серию снимков к 90-летию Елизаветы II.

Знаменитые фотографии Энни Лейбовиц



Легендарные фотографии Энни Лейбовиц



Легендарные фотографии Энни Лейбовиц



Легендарные фотографии Энни Лейбовиц



Легендарные фотографии Энни Лейбовиц



Легендарные фотографии Энни Лейбовиц



Легендарные фотографии Энни Лейбовиц