Кейт Миддтон совершила первый выход в 2024 году в старом платье: почему так произошло

15 июня принцесса Уэльская впервые осуществила публичный выход после объявления о том, что она проходит лечение от рака. Знаменитость пришла на парад по случаю дня рождения короля Чарльза III. Но внимательные модники заметили, что наряд Кейт Миддтон является не новым.

Королевские особы часто прибегают к перешиванию вещей, поэтому любят старые вещи одевать заново с минимальной обработкой. На событии Trooping the Colour принцесса Уэльская появилась в своем архивном платье, которое обновили с помощью пояса и воротника.

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Образ Кейт Миддлтон

42-летняя жена принца Уильяма впервые с начала заявления о борьбе с раком появилась в платье Jenny Packham с черной окантовкой и лентой на декольте. Платье обновили с помощью полосатого банта в области шеи.

Кейт Миддлтон дополнила образ белоснежной шляпой от ирландского дизайнера Филиппа Триси и белыми туфлями-лодочками на каблуках. Эксперты отметили, что украшения знаменитости также не были новыми. Серьги, которыми она дополнила образ, принцесса уже надевала дважды. Ранее Кейт надевала их на крестины принца Луи в 2018 году и на Уимблдоне в 2023 году.



Первый публичный выход Кейт Миддлтон в 2024 году / Фото Getty Images

Также герцогиня надела брошь, которую она получила после присвоения звания Королевского полковника Ирландской гвардии.

Аутфит знаменитости дополнил черный клатч, элегантная прическа в виде объемного пучка сзади и красивый макияж, который подчеркнул ее взгляд. Неизменным в ее образе было обручальное кольцо, которое она никогда не снимает.

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