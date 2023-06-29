Кейт Миддлтон начала одеваться в стиле Barbiecore: фантастические образы

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон похоже следит за трендами, поэтому решила эффектно выделиться и примерить на себе наряды в розовых цветах, которые сейчас особенно популярны.

Barbiecore – горячая тенденция лета, состоящая из розовых образов в кукольном стиле. Кейт Миддлтон решила разнообразить свои выходы в нейтральных тонах и одевает последние несколько месяцев платья и костюмы в розовых цветах.

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С появлением долгожданного фильма "Барби" режиссера Греты Гервиг на подиумах, красных дорожках и социальных сетях популярность ярко-розового наряда резко выросла. Кейт Миддлтон решила поддержать модную тенденцию надев розовый наряд на всевозможные королевские мероприятия.

22 мая принцесса Уэльская появилась на выставке цветов в Челси в розовом платье-рубашке Me+Em со складками.



Розовые образы Кейт Миддлтон / Фото с Insider

Через несколько дней она посетила лондонский Музей в бледно-розовом брючном костюме от бренда Alexander McQueen. Образ Кейт дополнял розовый жилет, также в этом сезоне на пике популярности. Аутфит принцесса Уэльская завершила белым поясом с жемчужинами.



Розовые образы Кейт Миддлтон / Фото с Insider

Недавно Кейт облачилась в розовое платье-миди с рукавами-фонариками в Музей детства Виктории и Альфреда.



Розовые образы Кейт Миддлтон / Фото с Insider

Кейт Миддлтон и принц Уильям были приглашены в Иорданию на свадьбу принца Иордании Хусейна с архитектором из Саудовской Аравии Раджвой Аль-Саиф. Принцесса Уэльская решила не отставать от трендов и примерила на себе элегантное розовое платье от ливанского дизайнера Эли Сааба.

Платье с длинными рукавами, высокой горловиной и рельефным декором на лифе и талии бренд Elie Saab представил его на подиуме 2017 года в коллекции осень-зима.



Розовые образы Кейт Миддлтон / Фото с Instagram